Uno de los nuestros en Hawái: Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson y Emily Blunt en lo nuevo de Martin Scorsese

En el horizonte de Martin Scorsese no faltan proyectos y, según las últimas informaciones, parece que ahora se le ha sumado uno más, un filme que ya cuenta con actores de primer nivel asociados. Y es que la cinta, un drama criminal basado en hechos reales ambientado en Hawaii, estará protagonizada por Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson y Emily Blunt.

Según recoge Deadline, fueron Blunt y Johnson los que llevaron la idea en un primer momento a Scorsese y DiCaprio. Luego, el equipo reclutó a Nick Bilton como guionista. La película seguirá a un personaje similar al de Robert de Niro en Uno de los nuestros, pero basado en la figura real de un despiadado jefe criminal que luchó contra rivales invasores por el control del crimen organizado en Hawái.

Así, la cinta se centrará en los años 60 y 70, una época turbulenta en la paradisíaca isla, con una historia al estilo de otras de Scorsese, como la ya mencionada Uno de los nuestros o El infiltrado. El filme seguirá los pasos de un carismático aspirante a jefe de la mafia que luchó contra facciones rivales en una sangrienta guerra criminal para hacerse con el control del submundo de las islas hawaianas.

Finalmente, construirá el imperio criminal más poderoso de las islas, librando una guerra brutal contra corporaciones del continente y organizaciones rivales mientras lucha por preservar su tierra ancestral. Está basada en la historia real no contada de un hombre que luchó por preservar su tierra a través de una búsqueda despiadada del poder absoluto, lo que dio inicio a la última gran saga de la mafia estadounidense, donde la guerra por la supervivencia cultural tiene lugar en el lugar más improbable: el paraíso.

La película estará producida por Scorsese, Johnson, Blunt, DiCaprio, Bilton, Dany Garcia, Lisa Frechette y Rick Yorn, entre otros. Según las últimas informaciones, ya hay algunas ofertas sobre la mesa para llevar a cabo el proyecto.

Cabe señalar que la cinta continuará la fructífera colaboración entre DiCaprio y Scorsese, que trabajaron por primera vez juntos en 2002 en el filme Gangs of New York. Director y actor se han unido ya en siete películas estrenadas, la última fue Los asesinos de la luna, y tienen otras en el horizonte, como The Warner o su proyecto maldito The Devil in the White City (El diablo en la ciudad blanca), a las que ahora se suma este nuevo drama criminal.

En cuanto a Blunt y Johnson, ambos compartieron pantalla en Jungle Cruise y tienen pendiente de estreno el filme dirigido por Ben Safdie, The Smashing Machine.