Estas 10 películas lucharán por el polémico Oscar del público

Finalmente, los pronóstico se han cumplido, la 'Cenicienta' protagonizada por Camila Cabello y 'El fotógrafo de Minamata' de Johnny Depp están entre las diez clasificadas a optar al polémico Oscar Fan Favorite, reconocimiento no oficial que la Academia de Hollywood otorgará a la cinta más popular que haya votado el público. 'Spider-Man: No Way Home' logra también clasificarse, así como también la aplaudida 'Dune' de Denis Villeneuve, uno de los dos títulos de la lista que también opta al Oscar a la mejor película en las categorías oficiales.

Ha sido en las cuentas oficiales en redes sociales de la Academia donde se ha anunciado la shortlist donde están los diez títulos más votados por el público. Entre los elegidos está el apocalipsis zombi de Zack Snyder, 'Ejército de los muertos'; el salto de James Gunn a DC, 'El Escuadrón Suicida'; o el regreso de James Wan al terror, 'Maligno'.

Considerado uno de los grandes largometrajes del año, especialmente por haber devuelto al público a las salas de cine y de haber logrado transmitir esa sensación de evento para la gran pantalla, ha habido muchas quejas por la ausencia de 'Spider-Man: No Way Home' en los Oscar, pues solo aspira a la estatuilla a los mejores efectos visuales.

