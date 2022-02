Las nominaciones a los Oscar indignan a los fans de Lady Gaga y Spider-Man No Way Home: "Ha sido un robo"

MADRID, 8 Feb. (CulturaOcio) -

Ya se han anunciado los nominados de la 94.ª edición de los Premios Oscar. Y como cada año, ha llegado un nuevo 'Oscardrama'. Aunque ha habido muy gratas sorpresas, como las nominaciones de Judi Dench y Kristen Stewart por 'Belfast' y 'Spencer', respectivamente, o que 'El callejón de las almas perdidas' de Guillermo del Toro se haya colado entre las candidatas a mejor película, han sido los olvidos los que han provocado la ira del fandom, concretamente los de Lady Gaga y Marvel, por las escasas candidaturas que tienen 'La Casa Gucci' y 'Spider-Man: No Way Home'.

A pesar de haber hecho una carrera perfecta, al lograr ser nominada a los Globos de Oro, a los Critics Choice Awards, a los Premios del Sindicato de Actores y a los BAFTA, Lady Gaga no logrado estar en la terna de las cinco nominadas al Oscar a la mejor actriz. Su interpretación de Patrizia Reggiani no ha convencido frente a las de Jessica Chastain por 'Los ojos de Tammy Faye', Olivia Colman por 'La hija oscura', Penélope Cruz por 'Madres paralelas', Nicole Kidman por 'Ser los Ricardo' y Kristen Stewart por 'Spencer'.

El fandom ha montado en cólera y no ha dudado de calificar de "robo" su ausencia en los premios. "Lady Gaga se come, se merienda y se cena a la de Alcobendas [haciendo referencia a Penélope Cruz] con patatas, porque vale mucho más", escribía furiosa una tuitera. "¿Quién le ha arrebatado su nominación a Lady Gaga?", exclamaba indignado otro seguidor. 'La Casa Gucci' solo ha logrado una nominación al mejor maquillaje y peluquería.

Otra sonada ausencia ha sido la de 'Spider-Man: No Way Home'. A pesar de ser la película que ha devuelto al público a las salas de cine, sus casi de 1.800 millones de dólares en taquilla lo atestiguan, solo ha logrado una nominación a los mejores efectos visuales.

Han sido muchos los fans que consideran que merecía más, haciendo hincapié es una candidatura para Willem Dafoe por su interpretación del Duende Verde.

