La Cenicienta de Camila Cabello y Johnny Depp pueden dejar a Spider-Man: No Way Home sin el Oscar Fan Favorite

La Cenicienta de Camila Cabello y Johnny Depp pueden dejar a Spider-Man: No Way Home sin el Oscar Fan Favorite - METALWORK/SONY/PRIME VIDEO

MADRID, 21 Feb. (CulturaOcio) -

En un intento de captar más audiencia, la Academia de Cine de Hollywood ha creado el premio Oscar Fan Favorite, una propuesta en la que, a través de Twitter, o de la web oficial para residentes en Estados Unidos, el público puede elegir a su película favorita del año. Una iniciativa que ha despertado fuertes críticas, al verse como una campaña casi ad hoc para enmendar la no nominación de 'Spider-Man: No Way Home' al mejor largometraje del año, a pesar de ser un fenómeno que ha logrado devolver el público a las salas. Sin embargo, nadie hubiera esperado que al superhéroe arácnido le hicieran el sorpasso dos figuras inesperadas: la Cenicienta de Camila Cabello y Johnny Depp con El fotógrafo de Minamata.

Desde el 14 de febrero hasta el 3 de marzo, todos los usuarios de Twitter pueden votar, a través del hashtag #OscarsFanFavorite, a su candidata ideal para ganar este 'premio popular'. El usuario puede votar hasta 20 veces al día desde su cuenta. A pesar de las críticas de profesionales de la prensa y de cineastas, como Kevin Smith, la iniciativa ha gustado... al menos en redes sociales. Es más, esto ha llevado a movimientos inesperados.

A pesar que esta carrera comenzó con 'Spider-Man: No Way Home' como líder indiscutible y solo el montaje de Zack Snyder de 'Liga de la Justicia' estaba haciéndole sombra -a pesar de no ser elegible dado que es un nuevo montaje de un filme estrenado anteriormente-, esta carrera parece que se ha hecho demasiado larga, lo que ha permitido que otros títulos le adelanten por la izquierda.

De repente, se han posicionado como favoritas la versión de 'Cenicienta' de Kay Cannon y con Camila Cabello como heroína principal y 'El fotógrafo de Minamata', el biopic del célebre fotoperiodista W. Eugene Smith que dirigió Andrew Levitas y que protagonizó Johnny Depp. Tanto Cabello como el actor de 'Piratas del Caribe' han demostrado anteriormente tener una sólida base de fans y este fenómeno, que ha sido capaz de amenazar el liderazgo de Spidey, ha hecho que sea más evidente.

Ambos títulos tienen en común haber estado 'malditos' en su distribución. En el caso de 'Cenicienta', hubo muchas quejas después de la decisión de Sony de no llevar la película a los cines y estrenarla directamente en Amazon Prime Video. Con 'El fotógrafo de Minamata', los fans de Johnny Depp han aprovechado para recordar el fuerte boicot que sufrió la película debido a los problemas legales y personales del actor tras su guerra judicial con Amber Heard, que provocaron que se quedase sin distribución y que tardará un año de más en llegar al país norteamericano.

UN PREMIO MUY CRITICADO

Aunque el ganador de esta campaña no se llevará un Premio Oscar como tal, se espera un tipo de reconocimiento en la gala pero la organización ha dejado claro que no se trata de una nueva categoría oficial y que no se traducirá en la codiciada estatuilla, sí que ha despertado un fenómeno similar al de la carrera hacia las nominaciones en el ámbito cinéfilo de las redes sociales.

Eso sí, no ha podido librarse del sambenito de 'premio absurdo'. Critica también por Jimmy Kimmel y las presentadoras del programa The View, quienes recordaron que ya existen los People's Choice Awards; el periodista de Screen Rant, Mark Donaldson, recordó que esta iniciativa "amplía la sensación de desconexión entre el público y los votantes de la Academia".

El 3 de marzo terminará la votación por Twitter de este premio y será el 27 de marzo, mismo día en la que se celebrará la 94ª edición de los Premios Oscar, cuando se conocerá a la ganadora. ¿Habrá sorpasso finalmente de Camila Cabello y Johnny Depp al favorito Tom Holland?