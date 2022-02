Spider-Man No Way Home: Tom Holland revela que Tobey Maguire o Andrew Garfield usaron culo postizo

Spider-Man No Way Home: Tom Holland revela que Tobey Maguire o Andrew Garfield usaron un culo postizo

Aunque Tom Holland logró mantener el máximo secretismo todo lo relacionado con la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield en 'Spider-Man: No Way Home', eso no quita que, ahora que ya puede hablar con libertad, haga públicas algunas de las anécdotas más divertidas del rodaje. El protagonista de 'Uncharted' ha revelado que uno de los otros Peter Parker llevaba un culo postizo en su traje del superhéroe arácnido. ¿Cuál de los dos será?

Holland acudió al 'Late Night' de Seth Meyers. En plena promoción de 'Uncharted', la cual ya ha superado los 139 millones de dólares de recaudación tras dos semanas en la taquilla internacional, al actor se le escapó un comentario sobre los atributos físicos de uno de sus compañeros de reparto.

"Te voy a decir un spoiler. Eso sí, no te voy a decir quién, pero uno de nosotros tuvo que trasero falso en su traje. Podéis averiguarlo por vosotros mismos. Recuerdo estar en el set y decir 'guau' [hizo el gesto de mirar hacia abajo]. Y decir: 'Espera un minuto, esto no puede ser real'", declaró el actor.

Eso sí, Holland ha lanzado la piedra pero ha escondido la mano, pues no ha dicho si se refería a Andrew Garfield o a Tobey Maguire. Serán los fans los que lo descubran si analizan cada secuencia en la que aparecen.

Cabe decir que, incluso en actores en perfecta forma física y con una musculatura más que notable, los trajes acolchados, especialmente en zonas sensibles como las partes nobles, no son poco comunes en las producciones de superhéroes.

Dirigida por Jon Watts y protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch Alfred Molina, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Willem Dafoe, Marisa Tomei y Jamie Foxx, 'Spider-Man: No Way Home' acumula ya más de 1.800 millones de dólares en taquilla