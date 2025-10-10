XXIII Festival de Música Española de Cádiz ofrece más de 35 conciertos y actividades formativas

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha presentado en el Gran Teatro Falla la programación de la 23 edición del Festival de Música Española de Cádiz, que tendrá lugar entre los días 14 y 23 de noviembre y contará con más de 30 conciertos, además de con un conjunto de actividades paralelas de formación, creación y mediación. En total, según ha avanzado Del Pozo, "habrá 24 estrenos absolutos, cuatro programas de recuperación del patrimonio musical español y 27 artistas andaluces encabezando distintos espectáculos".