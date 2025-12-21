Willy Etxebarria presenta su novela 'Archienemiga', "una carta de amor" al género de fantasía

El escritor bilbaíno Willy Etxebarria ha lanzado la novela 'Archienemiga', una novela de fantasía contestataria e irreverente, "una carta de amor al género", según ha afirmado el propio autor en declaraciones a Europa Press.Se trata de una historia contada desde la perspectiva de una señora oscura, como "el Voldemort o el Sauron de turno", contando la carrera de la protagonista por ser la archienemiga.El autor quiere que la obra sea "una bienvenida al género" de fantasía, que "se ha vuelto más global" y cuenta con más lectores. "Los frikis nos hemos puesto de moda y en vez de sujetar la puerta y decir "que no entre nadie, que este sótano es nuestro" deberíamos abrazar que hemos dejado de ser unos marginados", ha apuntado."El caballero de armadura brillante, los elegidos adolescentes...todas esas cosas salen, pero nuestro caballero es un farsante, los elegidos adolescentes no valen para nada, la señora oscura tiene su corazoncito...aparecen dadas las vueltas", ha añadido.La novela ha pasado "3 o 4 días" en el número 1 en Amazon en la lista de los más vendidos en su género y el 75% de lo recaudado por la venta de 'Archienemiga' va destinado al Comité de Apoyo al Pueblo Palestino, que "ahora hace más falta que nunca" a propósito de la situación en Gaza. "Quienes tenemos un micrófono o algo parecido tenemos que decir que no, que no es justificable", ha apuntado.Etxebarría fue tutorizado por los escritores Espido Freire o Pedro Palop, entre otros, en un Máster en Creación Literaria del Grupo Planeta y la Universidad Nacional de Valencia, en el que su proyecto fue destacado. El primer ejemplar impreso de la novela se lo regaló y dedicó a sí mismo diciéndose que "no será perfecta, pero es buena, estate orgulloso de lo que has hecho", "algo para que mi psicólogo esté contento", ha bromeado.