Muere a los 46 años James Ransone, actor de It. Capítulo 2 o The Wire

MADRID, 22 Dic. (CulturaOcio) -

James Ransone, actor de títulos como The Wire, It. Capítulo 2, Sinister o Black Phone, fallecía este 19 de diciembre a los 46 años. Según el informe del médico forense, el intérprete se habría suicidado.

"Te he dicho mil veces que te quiero y sé que volveré a quererte. Me dijiste que tenía que ser más como tú y tú más como yo, y tenías toda la razón. Gracias por darme los mejores regalos: a ti, a Jack y a Violet. Somos eternos", ha escrito la mujer de Ransone, Jamie McPhee, en Instagram.

Nacido el 2 de junio de 1979 en Baltimore, Ransone logró su primer papel en 2001 con The American Astronaut pero su rol más destacado llegó unos años después con The Wire, en 2003. El actor dio vida a Ziggy Sobotka en la segunda temporada de la aclamada serie de HBO, consolidándose como un personaje icónico, a pesar de aparecer en solo 12 episodios. El intérprete volvió a trabajar con el creador de la ficción, David Simon, en Generation Kill.

En la filmografía de Ransone se encuentran además varias cintas de terror, como It. Capítulo 2, en la que encarnó a Eddie Kaspbrak o Sinister, Sinister 2, Black Phone y su secuela, que llegaba a los cines este mismo año y otros títulos como Tangerine, de Sean Baker; Plan Oculto, de Spike Lee, Policías de Queen, el remake de Old Boy, Asalto al furgón blindado o El valle de la venganza.

El actor había hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental en el pasado, revelando en 2021 que había sido víctima de abusos sexuales en su infancia, por parte de un tutor. En la publicación de Instagram en la que lo dio a conocer, Ransone escribió que había soportado "toda una vida de vergüenza y bochorno" y que tuvo que luchar contra una adicción a las drogas durante años.