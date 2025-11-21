Víctor Manuel: "Hay gente a la que no le importaría volver a una dictadura"

El cantautor Víctor Manuel firma un nuevo álbum, 'Solo a solas conmigo', en el que reflexiona sobre la clase política y el deseo de algunos españoles de que vuelva la dictadura franquista. "Hay una canción que es 'Yo nací a la sombra de un cerezo' en la que hablo, en parte, de la infancia o de la etapa juvenil. Pero escribía la canción poniendo en el escaparate que hay gente, como se ve, que no le importaría volver a vivir una dictadura o que le parece bueno una dictadura o posible una dictadura. Y lo escribo desde el asombro. Pero ¿cómo saben ellos que eso es bueno o malo? Lo han vivido, tendrán opiniones suficientes para contrastar, si eso es bueno o es malo, ¿no?", ha relatado Víctor Manuel en una entrevista con Europa Press.