La Unión de Actores revela los galardonados de los premios especiales de su organización

Madrid, 23 de febrero de 2026. La Unión de Actores y Actrices ha revelado los tres premios especiales que otorgarán en la tradicional entrega de premios de su organización. La secretaria general de la Unión, Silvia de Pé, ha explicado que el 'Premio Especial de la Unión' será para la película 'La Voz de Hind', por la "valentía, desde la ficción, de recrear el genocidio que se está sufriendo en Palestina". Además, ha añadido que el 'Premio A Una Vida' es para "nuestro querido y admirado" Antonio Resines. Por último, Silvia de Pé ha indicado que el Premio Mujeres en Unión-Pilar Bardem' se ha concedido a Pedro Almodóvar "por la visibilidad que ha dado a las mujeres en su cine".