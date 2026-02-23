Ted Sarandos (Netflix) ignora la amenaza de Donald Trump y defiende a Susan Rice: "Es un acuerdo comercial, no político"

Ted Sarandos (Netflix) ignora la amenaza de Trump y defiende a Susan Rice: "Es un acuerdo comercial, no político" - CONTACTO

MADRID, 23 Feb. (CulturaOcio) -

Ted Sarandos, CEO de Netflix, ha respondido a un reciente comentario de Donald Trump, que exigía el despido de Susan Rice, miembro de la junta directiva del servicio de streaming que fue además una alta funcionaria en los gobiernos de Obama y Biden. El hecho de que el presidente compartiera una publicación de la 'influencer' MAGA Laura Loomer criticando el acuerdo entre Netflix y Warner Bros. reaviva la posibilidad de que pueda intervenir en el mismo, si bien hace tan solo unas semanas declaraba su intención de mantenerse al margen.

"Le gusta hacer muchas cosas en las redes sociales", señaló Sarandos durante su paso por el programa Today de BBC Radio 4, al ser preguntado sobre las declaraciones de Trump respecto a Rice. "Netflix debería despedir a la racista y desquiciada Susan Rice, INMEDIATAMENTE, o pagar las consecuencias", había escrito el presidente, haciéndose eco de un texto de Loomer en el que acusaba a la plataforma de "anti-estadounidese" y 'woke', pidiendo a Trump que acabara con su acuerdo con Warner Bros.

Netflix should fire racist, Trump Deranged Susan Rice, IMMEDIATELY, or pay the consequences. She’s got no talent or skills - Purely a political hack! HER POWER IS GONE, AND WILL NEVER BE BACK. How much is she being paid, and for what??? Thank you for your attention to this… pic.twitter.com/4Mem2zd503 — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) February 21, 2026

"Se trata de un acuerdo comercial. No es un acuerdo político. Este acuerdo lo gestionan el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y los organismos reguladores de toda Europa y del resto del mundo", explicó Sarandos.

Cabe recordar que hace solo unas semanas, Trump anunció que no se involucraría en la lucha de Netflix y Paramount por Warner Bros, retractándose de sus anteriores declaraciones, en las que había señalado que él mismo participaría en la toma de decisiones. "Debo decir que supongo que se me considera un presidente muy fuerte. Me han llamado ambas partes. Son las dos partes, pero he decidido que no debo involucrarme. El Departamento de Justicia se encargará de ello", indicó el presidente en una entrevista con el presentador de NBC Nightly News, Tom Llamas.

LA PUGNA DE PARAMOUNT Y NETFLIX POR WARNER BROS

En cuanto al estado de la lucha por la adquisición de Warner Bros, pese a que el estudio ha reiterado en más de una ocasión su preferencia por la oferta de Netflix, Paramount tenía hasta este lunes para presentar una oferta definitiva y mejor. "Nuestro acuerdo es crecimiento", expuso Sarandos, según recoge Variety, haciendo notar que el enfoque de Paramount es como "las clásicas fusiones horizontales de medios de comunicación que siempre son malas para los consumidores y siempre malas para los creadores".

"Se trata de una fusión vertical. Estamos comprando activos que actualmente no tenemos: un estudio cinematográfico y una entidad de distribución", expresó el CEO de la plataforma, haciendo hincapié en que Netflix contribuiría al crecimiento del mercado en lugar de reducirlo, tras indicar que la industria "será mucho más pequeña" de imponerse Paramount.