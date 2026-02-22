¿A Qué Hora Se Estrena El Final De El Caballero De Los Siete Reinos 1X06 En HBO Max? - HBO MAX

La primera temporada de El caballero de los Siete Reinos llega a su final con el estreno de de su sexto capítulo. El espigado caballero herrante Dunk y su pequeño escudero Egg cierran su primera entrega con un éxito de crítica y publico y una segunda temporada ya confirmada. Pero, antes de eso muchos fans ansiosos por conocer el desenlace, al menos de momento, de sus aventuras, se hacen la misma pregunta: ¿a qué hora se estrena el 1x06 de El caballero de los Siete Reinos en HBO?

Después de dilucidar el destino de Ser Duncan el Alto en el brutal Juicio de los Siete, ahora la precuela de Juego de tronos tendrá que lidiar con las importantes consecuencias de una de las muertes que sacudió el anterior capítulo. Una baja que, como bien saben los conocedores de la obra de George R.R. Martin marcará decisivamente la historia de Poniente en los siglos venideros.

Después de adelantar el estreno de su cuarto capítulo unos días con motivo de la Super Bowl LX, la nueva entrega de El caballero de los Siete Reinos retoma su cadencia semanal en la plataforma, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Episodio 1: 19 de enero de 2026

- Episodio 2: 26 de enero de 2026

- Episodio 3: 2 de febrero de 2026

- Episodio 4: 6 de febrero de 2026

- Episodio 5: 16 de febrero de 2026

- Episodio 6: 23 de febrero de 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL CABALLERO DE LOS SIETE REINOS 1X06?

En cuanto al horario de estreno, el sexto episodio de El caballero de los Siete Reinos estará disponible en HBO Max a las 19:00 horas del domingo 22 de febrero en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 22:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la serie finalizará su andadura en HBO Max a las 4:00 horas de la madrugada del lunes 23 de febrero, a las tres de la madrugada en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la última entrega de la serie que adapta la obra de George R. R. Martin a las 21:00 horas del domingo 22 de febrero, según el huso horario de la Zona Central. También a las nueve de noche, el capítulo 6 de la serie que vuelve a sumergir al espectador en el universo de Juego de tronos, estrenará su continuación para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 22:00 horas del domingo será cuando El caballero de los Siete Reinos finalice su primera temporada para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el quinto episodio de la serie de HBO Max estará disponible a las 23:00 horas del domingo.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver e desenlace de la primera temporada de la esperada serie de épica y fantasía a partir de las 00:00 horas del lunes.