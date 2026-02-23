1061819.1.260.149.20260223111349
Eric Dane se despide de sus hijas en una última entrevista en Netflix: "Vivid el presente, enamoraos y luchad" - NETFLIX
MADRID, 23 Feb. (CulturaOcio) -
Eric Dane falleció el pasado jueves 19 de febrero a los 53 años a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Ahora Netflix ha lanzado Famous Last Words, una entrevista póstuma donde el actor que encarnó en Anatomía de Grey al doctor Mark Sloan y en la serie de HBO Euphoria a Cal Jacobs, dejó grabadas unas últimas palabras para sus hijas Billie y Georgia.
"Billie y Georgia, estas palabras son para vosotras. Lo intenté. A veces me equivocaba, pero lo intenté", reflexiona Dane durante su encuentro con Brad Falchuck en Famous Last Words, donde también abordó su lucha contra la adicción a las drogas y el alcohol o el que fue el gran amor de su vida. "Generalmente lo pasábamos genial, ¿verdad? Recuerdo todos los momentos que pasamos en la playa, vosotras dos, mamá y yo, en Santa Mónica, Hawái, México. Ahora os veo jugando en el océano durante horas, mis pequeñas nadadoras", confesó el actor que filmó su entrevista en noviembre de 2025.
"Aquellos días, nunca mejor dicho, fueron el paraíso. Quiero contaros cuatro cosas que he aprendido de esta enfermedad, y espero que no solo me escuchéis. Espero que me entendáis", expresó Dane dirigiéndose a sus hijas Billie y Georgia. "En primer lugar, vivid el presente. Ahora mismo. Es complicado. Pero aprendí a hacerlo. Durante años estuve divagando, dando vueltas a todo, hundido en la autocompasión, la vergüenza y la duda. Repasé decisiones, me cuestioné a mí mismo: 'No debería haber hecho esto. Nunca debería haber hecho aquello'. Basta ya", explicó sobre aquellas experiencias que lo marcaron negativamente.
"Por pura supervivencia, me veo obligado a permanecer en el presente. Pero no quiero estar en ningún otro sitio. El pasado contiene remordimientos. El futuro sigue siendo desconocido. Así que tienes que vivir ahora. El presente es lo único que tienes. Disfrútalo. Saborea cada momento", continuó Dane.
"En segundo lugar, enamórate. No necesariamente de una persona, aunque también lo recomiendo. Pero enamórate de algo. Encuentra tu pasión, tu alegría. Encuentra aquello que te hace querer levantarte por la mañana, que te impulsa a lo largo del día", soltó.
"Yo me enamoré por primera vez cuando tenía más o menos tu edad. Me enamoré de la interpretación", admitió el intérprete. "Ese amor me ayudó a superar mis momentos más oscuros, mis días más oscuros, mi año más oscuro. Sigo amando mi trabajo, sigo esperándolo con ilusión, sigo queriendo ponerme delante de una cámara e interpretar mi papel", reconoció Dane. "Mi trabajo no me define, pero me emociona. Encuentra algo que te emocione. Encuentra tu camino, tu propósito, tu sueño. Y luego ve a por ello. Ve a por ello de verdad", les aconsejó a sus hijas.
"Tercero, elige bien a tus amigos. Encuentra a tu gente y deja que ellos te encuentren a ti. Y después, apoyaros mutuamente. Sin juicios, sin condiciones, sin preguntas. Estoy muy agradecido por mi familia y mis amigos más cercanos. Cada uno de ellos ha estado ahí para mí. Ya no puedo hacer las pequeñas cosas que solía hacer. No puedo dar vueltas en coche, ir al gimnasio, tomar un café, salir con amigos", añadió.
"Pero he aprendido a aceptar alternativas. Mis amigos vienen a verme, comemos juntos, vemos un partido, escuchamos música. No hacen nada especial, solo están ahí. Eso es muy importante. Sencillamente estar ahí. Y quiere a tus amigos con todo lo que tengas. Aférrate a ellos", aseguró Dane. "Te harán reír, te guiarán, te ayudarán, te apoyarán... y algunos incluso te salvarán", prosiguió sobre la importancia de rodearse de gente que los quiera incondicionalmente.
ERIC DANE, A SUS HIJAS: "HABÉIS HEREDADO MI RESILIENCIA. ESE ES MI SUPERPODER"
"Por último, lucha con todas tus fuerzas y con dignidad. Cuando te enfrentes a retos, ya sean de salud o de otro tipo, lucha. Nunca te rindas. Lucha hasta tu último aliento. Esta enfermedad está consumiendo lentamente mi cuerpo, pero nunca consumirá mi espíritu", expresó. Las dos sois personas diferentes. Pero ambas sois fuertes y resistentes.
"Habéis heredado mi resiliencia. Ese es mi superpoder. Me derribas, me levanto y avanzo. Me levanto una y otra vez", prosiguió. "Mark dice que soy como un gato. Excepto que los gatos tienen nueve vidas y yo voy fácilmente por la 15. Así que, cuando os golpee algo inesperado, y lo hará porque así es la vida, luchad y afrontadlo con honestidad, integridad y elegancia, aunque parezca insuperable", reflexionó.
"Espero haber demostrado que puedes afrontar cualquier cosa. Puedes afrontar el final de tus días. Puedes afrontar el infierno con dignidad. Luchad, chicas, y mantened la cabeza alta. Billie y Georgia, sois mi corazón. Sois todo para mí. Buenas noches. Os quiero. Esas son mis últimas palabras", concluyó Dane, expresando su amor por sus hijas y despidiéndose de ellas, roto de dolor.