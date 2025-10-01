Turner Smith (Tron:Ares) pide centrar la IA en los humanos: "Tenemos que cuidar el planeta"

La actriz británica Jodie Turner Smith, una de las estrellas de 'Tron:Ares' junto a Jared Leto, en cines el próximo 10 de octubre, ha defendido, una entrevista con Europa Press, la importancia de que la Inteligencia Artificial (IA) esté "centrada en los humanos" frente a "corporaciones" que "siempre buscarán reducir sus gastos". "Creo que el trabajo humano es muy importante. Aunque las corporaciones obviamente siempre buscarán reducir sus gastos, algo que se puede hacer en gran medida si no se utiliza el trabajo humano, creo que es importante que sigamos manteniendo esta tecnología centrada en el ser humano", ha señalado.