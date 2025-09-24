Serrat: "Nuestros representantes están adoptando posiciones que no ayudan a la democracia"

El artista Joan Manuel Serrat ha recogido en San Fernando (Cádiz) el XIV Premio Cortes de la Real Isla de León como muestra de su "lucha por la libertad, la democracia y los valores constitucionales", ha defendido la democracia y ha afirmado que "hace un tiempo que en este país nos estamos olvidando bastante y se está optando por que nuestros representantes temporales estén adoptando posiciones que probablemente no ayudan a lo que necesita un sistema democrático, que es sencillamente la tolerancia".