Sergio Dalma vuelve a sus comienzos con 'Ritorno a Via Dalma'

El artista Sergio Dalma regresa 15 años después a 'Via Dalma', el trabajo que le impulsó y con el que vendió más de 300.000 copias en España con canciones como 'Tú', 'El jardín prohibido' o 'Bella sin alma'. Ahora lanza 'Ritorno a Via Dalma' y ha recordado que en 2010 no contó con "el beneplácito" de la compañía --el sello discográfico Universal Music estaba detrás- ni de los medios de comunicación. "Si lo ves reflejado en las ventas, sí (fue un hito). No me hubiera imaginado que tendría aquella repercusión. Además, era un proyecto con el que, a priori, no contábamos con el beneplácito de la compañía o de los medios. Te sentías como: 'estamos locos o qué, a lo mejor se nos ha ido la olla'. Pero seguimos adelante con lo que teníamos proyectado y al final la gente y el tiempo nos dio la razón", ha explicado Dalma en una entrevista con Europa Press.(Fuente: Starlite/Sergio Dalma/ Europa Press)