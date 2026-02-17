La segunda parte de la cuarta temporada de 'Los Bridgerton' llega el 26 de febrero

Madrid, 17 de febrero de 2026. Tras la llegada a Netflix de sus primeros cuatro episodios el pasado 29 de enero, la cuarta temporada de 'Los Bridgerton' estrena su segunda parte, compuesta por los cuatro restantes. Protagonizada por Yerin Ha y Luke Thompson, la entrega adapta 'Te doy mi corazón', el tercer libro de la saga de Julia Quinn y, con una premisa inspirada en 'La Cenicienta', que sigue el romance de dos jóvenes separados por las diferencias de clase. Si bien 'Los Bridgerton' está ambientada en el Londres de la Regencia, los protagonistas de la serie no creen que sus temas sean ajenos al público actual ni que este esté más libre de convenciones sociales que los personajes.