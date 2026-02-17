Sigourney Weaver recluta a Mando y Grogu en el alucinante tráiler de la película de Star Wars

The Mandalorian and Grogu, a la caza de nostálgicos del Imperio en el alucinante tráiler de la película de Star Wars - LUCASFILM

MADRID, 17 Feb. (CulturaOcio) -

Tras decepcionar a muchos fans con su spot de la Super Bowl, The Mandalorian and Grogu, el filme que verá la luz el 21 de mayo y que supondrá el regreso de Star Wars a la gran pantalla tras siete años de ausencia, ha lanzado su nuevo tráiler cargado de acción, revelaciones y un buen puñado de personajes conocidos.

Un adelanto de más de dos minutos de duración con nuevo y jugoso metraje del filme, que presenta a Mando y Baby Yoda embarcados en una nueva misión: cazar a gánsters y criminales de guerra. "Eliminaremos a todos los malos de tu bajara", le dice el personaje de Pedro Pascal al de Sigourney Weaver, que avisa: "No se trata de venganza, se trata de evitar otra guerra".

Ambientada después de la tercera temporada de The Mandalorian, la cinta dirigida por Jon Favreau (que también firma el guion junto a Dave Filoni, nuevo presidente de Lucasfilm) estará protagonizada por Pedro Pascal como el cazarrecompesas, ahora convertido en padre adoptivo, Din Djarin.

El filme cuenta además con dos grandes fichajes como son la mencionada Sigourney Weaver como la coronel Ward, oficial de la Nueva República y antigua piloto rebelde que ejerce de figura de autoridad y aliada estratégica del mandaloriano; y Jeremy Allen White, el protagonista de The Bear que presta voz a Rotta el Hutt, hijo de Jabba el Hutt presentado originalmente en Star Wars: The Clone Wars.

"El malvado Imperio ha caído y los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la galaxia. Mientras la incipiente Nueva República trabaja para proteger todo por lo que luchó la Rebelión, ha reclutado la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) y su joven aprendiz Grogu", señala la sinopsis oficial de la película.

Además de ser el primer estreno cinematográfico de Star Wars desde El ascenso de Skywalker, la cinta cerrará el denominado Mandoverso, el arco televisivo formado por The Mandalorian, El libro de Boba Fett y Ahsoka.