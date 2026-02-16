Muere Robert Duvall, actor de El padrino o Apocalypse Now, a los 95 años

MADRID 16 Feb. (CulturaOcio) -

Robert Duvall, ganador de un Oscar por Gracias y favores y nominado por sus papeles en películas como El padrino, Apocalypse Now y El gran Santini, ha fallecido a los 95 años.

Duvall murió "pacíficamente" en su residencia de Middleburg, Virginia, rodeado de sus seres queridos. Su esposa Luciana anunció la noticia públicamente a través de Facebook este lunes 16 de febrero.

La familia ha comunicado que no se celebrará ningún servicio fúnebre formal. En su lugar, han invitado a quienes deseen honrar su memoria a hacerlo "de una manera que refleje la vida que vivió: viendo una gran película, contando una buena historia alrededor de una mesa con amigos, o dando un paseo por el campo para apreciar la belleza del mundo".

"Ayer despedimos a mi amado esposo, querido amigo, y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció pacíficamente en casa, rodeado de amor y confort. Para el mundo, fue un actor ganador de un Oscar, un director, un narrador. Para mí, él lo era simplemente todo. Su pasión por su arte fue igualada sólo por su profundo amor por los personajes, una gran comida y la corte. Por cada uno de sus muchos papeles, Bob dio todo a sus personajes y a la verdad del espíritu humano que representaban. Al hacerlo, deja algo duradero e inolvidable para todos nosotros. Gracias por todos estos años en los que mostrastéis vuestro apoyo a Bob y por darnos ahora tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que deja atrás", señala el comunicado.

Duvall deja un legado de seis décadas en el cine, reconocido como uno de los grandes intérpretes de las últimas décadas. Ganó el Oscar al mejor actor por su interpretación de Mac Sledge, un exalcohólico y antigua estrella de la música country, en Gracias y favores (1983). Su trabajo le valió también un BAFTA, además de múltiples premios de críticos especializados. Recibió otras seis nominaciones adicionales al Oscar por papeles icónicos como Tom Hagen, el consigliere de la familia Corleone en El Padrino (1972), el Teniente Coronel Kilgore en Apocalypsis Now (1979) -cuya célebre frase "Me encanta el olor a napalm por la mañana" se convirtió en icónica- o Bull Meechum en El gran Santini (1979).

Duvall deja un legado de seis décadas en el cine, reconocido como uno de los grandes intérpretes de la historia. Nació el 5 de enero de 1931 en San Diego, California y era hijo de Mildred Virginia Hart, una actriz aficionada, y de William Howard Duvall, un oficial de carrera de la Armada que más tarde se convertiría en almirante. Creció en Annapolis, Maryland, en un entorno familiar marcadamente militar y comenzó su carrera profesional en el cine en 1962 con su icónico papel de Boo Radley en Matar a un ruiseñor, el legendario filme basado en la novela de Harper Lee protagonizado por el también mítico Gregory Peck.

Su versatilidad le llevó a interpretar tanto personajes secundarios memorables como protagonistas complejos. Ganó el Oscar al mejor actor por su interpretación de Mac Sledge, un exalcohólico y antigua estrella de la música country, en Gracias y favores en 1983. Su trabajo le valió también un BAFTA, además de múltiples premios de críticos especializados.

Recibió otras seis nominaciones al Oscar por papeles icónicos como Tom Hagen, el consigliere de la familia Corleone en El Padrino (1972), el Teniente Coronel Kilgore en Apocalypsis Now (1979) -cuya célebre frase "Me encanta el olor a napalm por la mañana" se convirtió en icónica- o Bull Meechum en El gran Santini (1979).

También estuvo nominado a los premios de la Academia de Hollywood en 1998 como mejor actor principal por el drama qué el mismo dirigió Camino al cielo, en 1999 como mejor actor de reparto por el thriller judicial Acción civil y en 2015 también como mejor actor de reparto por el drama familiar El juez que protagonizó junto a Robert Downey Jr.

Entre sus trabajos más destacados figuran también títulos como el debut de George Lucas como director, THX 1138 (1971), La conversación (1974) de Francis Ford Coppola, Network, un mundo implacable (1976) de Sidney Lumet, El mensajero del miedo (1984), Días de trueno (1990) de Tony Scott o Un día de furia (1993). También brilló en westerns como la miniserie Lonesome Dove (1989), por la que ganó un Globo de Oro interpretando a Augustus McCrae, y Open Range (2003).

Además de actor, Duvall también probó suerte tras las cámaras y escribió, dirigió y protagonizó Camino al cielo (1997), un drama sobre un predicador pentecostal que le valió otra nominación al Oscar y numerosos premios de la crítica independiente, incluidos galardones del Festival de Cine Independiente de Los Ángeles y del Festival de Sundance. Repitió como director en Assassination Tango (2002) y Caballos salvajes (2005).