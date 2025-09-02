Publicado 02/09/2025 17:59:13 +02:00CET

RTVA y Asociación de Artes Escénicas de Jerez acuerdan difundir el Festival de Cine con Acento

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, el director general de Radio y Televisión de Andalucía, Juande Mellado, y la presidenta de la Asociación Cultural de Artes Escénicas y Audiovisuales de Jerez, Lidia María Jaime, han firmado un convenio entre la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y dicha Asociación para la difusión del Festival de Cine con Acento de Jerez, que celebra su tercera edición del 14 al 18 de octubre en Jerez de la Frontera.

