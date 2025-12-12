La temporada 2 de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo se desvía del material original desde su inicio... Para bien - DISNEY+

MADRID, 12 Dic. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo, que adapta el segundo libro de la saga homónima escrita por Rick Riordan, ya ha comenzado su andadura en Disney+. Aunque en general se ha presentado como una adaptación fiel, la ficción introducía algunos cambios respecto del material original en la primera entrega y ya al inicio de la segunda ha seguido esta tendencia, desviándose ligeramente de lo narrado en las novelas.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Uno de los cambios más patentes tiene que ver con la presentación de un nuevo personaje, Tyson. En la serie, la voz en off de Percy pone al público al día, explicando que, durante el curso, su madre acogió a un cíclope que había conocido haciendo voluntariado en un albergue y, mientras que ambos son capaces de ver su verdadera naturaleza, los mortales no detectan nada raro en él gracias a la influencia de la Niebla. Annabeth intercepta a los dos jóvenes de camino al instituto y los tres se dirigen juntos al Campamento Mestizo.

En el libro, las cosas ocurren de manera distinta. Para empezar, Percy no sabe que Tyson es un cíclope y este tampoco vive con él y su madre, sino que es un chico sin hogar al que el colegio ha adoptado por un año y que sufre bullying por parte del resto de estudiantes. Percy se hace su amigo creyendo que es humano, algo que solo empieza a dudar cuando le salva de un ataque de lestrigones en clase de Educación Física (los gigantes les lanzan bolas de metal en llamas, que Tyson para con facilidad gracias a su fuerza sobrenatural y su inmunidad al fuego).

Al optar por eliminar esa icónica escena de los libros, incluida en el capítulo titulado Partido de balón prisionero con unos caníbales, la serie agiliza el ritmo de la historia, poniendo a Percy y sus amigos más pronto en camino, pero también quita la sorpresa de la revelación de quién es Tyson.

Por otro lado, según señala CBR, el hecho de que Tyson ya haya estado viviendo con Percy, casi como hermanos aun antes de que se revele que tienen el mismo padre, aporta más profundidad y recorrido a la relación de ambos.

Además, ciertos elementos de la mencionada escena no son eliminados completamente de la historia, sino reutilizados en un momento diferente. Así, la serie también muestra a los lestrigones atacando a Percy con bolas de fuego y a Tyson salvándolo, solo que esto ocurre a las puertas del Campamento Mestizo, sumando urgencia a su llegada al mismo.

Creada por Riordan y Jonathan E. Steinberg, la serie cuenta con un reparto encabezado por Walker Scobell, Leah Sava Jeffreis y Aryan Simhadri como Percy, Annabeth y Grover. Retoman sus papeles de la anterior temporada Dior Goodjohn como Clarisse y Charlie Bushnell como Luke, entre otros. Entre las nuevas incorporaciones al elenco se encuentra Daniel Diemer, que da vida a Tyson.