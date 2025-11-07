Rosalía lanza 'Lux', un disco en cantado en 14 idiomas

Tres años después de su último lanzamiento, este viernes llega por fin el esperadísimo nuevo álbum de Rosalía, Lux. La artista catalana ha sorprendido a todos sus seguidores con su manera de reinventarse en cada proyecto, en un disco en el que mezcla lo clásico con lo experimental y donde explora sus inquietudes y la relación con la espiritualidad y Dios. Acompañada en todo momento de música de orquesta, coros y con muy pocos momentos de sintetizador electrónico, Rosalía se aleja de 'Motomami' y canta en 14 idiomas.