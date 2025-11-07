Rosalía, tras el estreno de LUX: "Me ha hecho mucha ilusión que se haya recibido con ganas"

Rosalía, agradecida con la gran acogida que ha tenido su disco 'LUX': "O sea, me ha sorprendido mucho que la gente tenía muchas ganas. Me ha hecho mucha ilusión que la gente lo haya recibido con tantas ganas. Muchas gracias, muchas ganas, muy contenta, muy feliz, muy agradecida y nada feliz de poder cantar hoy aquí". Rosalía evita desvelar si en su disco hay indirectas hacia Rauw Alejandro. Total a Rosalía- Bienvenida a España. Enhorabuena por el disco.- ¿Hoy te presentas con nosotros, no podía ser en otro sitio?- La verdad que si, estoy muy contenta de estar aquí, de venir a cantar y con mucha alegría y con mucha ilusión.- Rosalía, simplemente darte la enhorabuena por tu disco que se ha estrenado hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué significa estrenarlo aquí en Valencia y cómo estás tú? Enhorabuena.- Pues es un honor estrenarlo aquí. Muy contenta.- ¿Estás feliz con el estreno, te esperaba esta acogida?- O sea, me ha sorprendido mucho que la gente tenía muchas ganas. Me ha hecho mucha ilusión que la gente lo haya recibido con tantas ganas. Muchas gracias, muchas ganas, muy contenta, muy feliz, muy agradecida y nada feliz de poder cantar hoy aquí.- ¿Dicen que eran unos zascas para Rauw Alejandro? ¿Es cierto o no?- ()