El poder simbólico del tapiz se expone en la Galería de Colecciones Reales

La exposición 'Iconografía del mal. Tapices de los pecados capitales', reúne por primera vez dos series excepcionales de tapices conservadas en Patrimonio Nacional. Estas obras, encargadas en el siglo XVI, reflejan la maestría de Pieter Coecke van Aelst (1502-1550) y la importancia del arte textil en la monarquía española. "El hilo conductor son los 10 tapices de los pecados capitales que se unen por primera vez en tiempos modernos", ha explicado el conservador de tapices y comisario de la exposición, Roberto Muñoz.