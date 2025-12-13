El lamentable récord de Marvel que Los 4 Fantásticos ha roto en Disney+

El lamentable récord Marvel que Los 4 Fantásticos ha roto en Disney+ - MARVEL STUDIOS

MADRID, 13 Dic. (CulturaOcio) -

Los 4 Fantásticos: Primeros pasos aterrizó en Disney+ el pasado 5 de noviembre. Pese a que tuvo un buen desempeño en la taquilla, tras su llegada a la plataforma de streaming, la cinta de Matt Shakman, con Pedro Pascal, Ebon Moss Bachrach, Vanessa Kirby y Joseph Quinn encarnando a los héroes titulares, ha batido un desafortunado récord del UCM.

Según los datos de medición más recientes de Nielsen, tal y como señala Collider, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos consiguió más de 4,9 millones de visualizaciones en sus primeros cinco días en Disney+. Sin embargo, otras cintas del UCM estrenadas este año, como Capitán América: Brave New World o Thunderbolts, registraron un mejor desempeño en su debut en la plataforma.

Aun así, la película de Shakman sí logró imponerse en la taquilla, donde obtuvo resultados superiores a los de estas otras dos producciones de Marvel. Y es que, mientras que Los 4 Fantásticos logró recaudar 521 millones de dólares en todo el mundo, Capitán América: Brave New World y Thunderbolts alcanzaron 415 millones de dólares y 382 millones de dólares en todo el mundo, respectivamente.

No obstante, pese a su complicado debut en streaming, el filme de Shakman se encuentra actualmente en el octavo puesto del Top 10 de las películas de Disney+ a nivel mundial. Asimismo, desde su estreno, la cinta ha sido aplaudida tanto por los fans como por la crítica. La trama de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, ambientada en un mundo retrofuturista inspirado en los años 60, sigue a Mr. Fantástico, la Mujer Invisible, Ben Grimm/la Cosa y la Antorcha Humana enfrentando su desafío más difícil hasta la fecha: defender la Tierra de un voraz dios espacial llamado Galactus (Ralph Ineson) y su intrigante heraldo, Estela Plateada (Julia Garner).

Conviene destacar que el filme de Shakman enlaza, a través de su escena poscréditos, con Vengadores: Doomsday, la película dirigida por Joe y Anthony Russo que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, con Robert Downey Jr. encarnando al Doctor Doom. Esta secuencia, dirigida por los hermanos Russo, supone la primera aparición del villano en el UCM y muestra al soberano de Latveria acercándose a Franklin, el hijo de Mr. Fantástico y la Mujer Invisible, Susan Richards.

Dicho esto, el reparto al completo de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos regresará en la quinta entrega de la franquicia vengadora. Doomsday también contará en su elenco con Chris Hemsworth como Thor, Tom Hiddleston como Loki, Sebastian Stan como Bucky Barnes/El Soldado de Invierno, Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitán América, Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man, Wyatt Russell como John Walker/U.S. Agent, Tenoch Huerta como Namor, Letitia Wright como Shuri/Black Panther, Simu Liu como Shang-Chi, Florence Pugh como Yelena Belova/Viuda Negra, Lewis Pullman como Robert Reynolds/Sentry, Danny Ramírez como Joaquín Torres/Falcon, David Harbour como Alexei Shostakov/Red Guardian, Winston Duke como M'Baku y Hannah John-Kamen como Ava Starr/Ghost.

También aparecerán en Doomsday míticos X-Men como Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), James Marsden (Scott Summers/Cíclope), Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto) y Alan Cumming (Kurt Wagner/Rondador Nocturno).