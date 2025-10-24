Picasso y Barceló se exhibirán junto a obras de museos de Almería y Cádiz

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, acompañada de Bernard Ruiz-Picasso, copresidente de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso, José M. Domínguez, presidente de la Fundación Unicaja, y Miguel López Remiro, director artístico del Museo Picasso Málaga, ha presentado este viernes la muestra 'Reflejos. Picasso x Barceló', un nuevo proyecto conjunto que reunirá un centenar de obras de Pablo Picasso, Miquel Barceló y de las colecciones arqueológicas de los museos de Almería y de Cádiz.