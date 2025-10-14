Pérez-Reverte presenta el boceto de la escultura de Alatriste y elude el combate RAE/Cervantes

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha presentado este martes en la sede de la Real Academia Española (RAE) el boceto de la escultura del Capitán Alatriste que se instalará en Cartagena (Murcia) en 2026 por el 30 aniversario de su primer libro sobre este personaje. En el encuentro, el autor ha eludido el combate que mantienen el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y su homólogo de la RAE, Santiago Muñoz Machado, y que ha cruzado el oceáno hasta el X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que se celebra estos días en Arequipa (Perú).