Matt Reeves defiende a Paul Dano tras los ataques de Quentin Tarantino

MADRID, 5 Dic. (CulturaOcio) -

Matt Reeves, director de The Batman, ha defendido al actor Paul Dano tras los polémicos comentarios de Quentin Tarantino. Las contuntentes declaraciones del realizador de Kill Bill y Malditos Bastardos, que calificó a Dano como el actor "más flojo" del Sindicato de Actores de Estados Unidos, han llevado a diversas personalidades de Hollywood a alzar sus voces en defensa del actor.

"Paul Dano es un actor increíble, y una persona increíble", ha escrito Reeves en la red social X. El cineasta trabajó con el actor en The Batman, película en la que Dano se enfrentó al personaje de Robert Pattinson encarnando al villano Enigma.

Paul Dano is an incredible actor, and an incredible person. — Matt Reeves (@mattreevesLA) December 4, 2025

Tarantino hizo sus polémicos comentarios sobre Dano en su paso por The Bret Easton Ellis Podcast, presentado por el escritor de American Psycho. Al enumerar sus veinte películas favoritas del siglo XXI, el cineasta se detuvo en Pozos de Ambición, película dirigida por Paul Thomas Anderson. Así, aseguró que si la cinta ocupaba el quinto puesto en su ránking en lugar del segundo o incluso el primero, era por "un enorme y gigante defecto" del filme. "Y ese defecto es Paul Dano", sentenció Tarantino.

"Es flojo, tío", continuó. "Es un tipo tan tan flojo y nada interesante... Daniel Day-Lewis demuestra que no necesita un contrapunto fuerte. La película lo necesita. Él no necesita nada. ¡Se supone que es una película de dos actores, y no lo es!", insistió. "¿Y le pones con el actor más flojo del SAG [Sindicato de Actores]? ¿El pene más flácido del mundo?", continuó Tarantino.

Además de Reeves, más voces se han alzado en Hollywood en defensa de Dano. Ben Stiller describió al actor en la red social X como "jodidamente brillante" y Alec Baldwin publicó un vídeo en Instagram en el que aparecía diciendo: "Adoro a Paul Dano. Y si no adoras a Paul Dano, sshhh". Mattson Tomlin, guionista de la secuela de The Batman, escribió en X: "Me alegra mucho ver a tanta gente apoyando a Paul Dano esta semana. No solo es un actor fantástico, sino también un director increíble que irradia control y una enorme empatía".