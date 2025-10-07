Paco Plaza explora el mundo de los toros en 'La suerte'

Este miércoles 8 de octubre llega a Disney+ 'La suerte', comedia creada y dirigida por Paco Plaza ('REC') y Pablo Guerrero ('Entre tierras') y protagonizada por Óscar Jaenada y Ricardo Gómez. A través de la amistad improbable entre un torero veterano y un joven taxista "al que la tauromaquia le parece una barbaridad", la ficción se ambienta en el mundo taurino, que el propio Plaza define como una "anomalía que va de a contrapelo de los valores del siglo XXI", para abordar asuntos que trascienden a los toros, como la posibilidad de una amistad entre dos personas de ideas contrarias, la convivencia en el desacuerdo y la masculinidad.