Paco Clavel: "Pretendo que la gente se divierta conmigo, pero también que piense"

Da la impresión de que Paco Clavel siempre ha estado ahí. Sea como invitado estrella en programas de televisión, como locutor radiofónico a la busca y captura de singles del pasado o como una presencia ubicua en el rastro de Madrid, el inconfundible cantante y showman ha acompañado los vaivenes de la cultura española desde un momento que cuesta precisar. Ahora, el libro 'Paco Clavel: vida y milagros', firmado por Carlos H. Vázquez, repasa la trayectoria profesional de este jienense criado en Valdepeñas.(Fuente: Imágenes Cedidas y Europa Press)

