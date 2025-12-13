Oriol Roca: "El Dart Festival te cuenta más allá de lo que puedas ver o leer en una exposición"

Oriol Roca, encargado de la producción técnica de 'Big Stories', empresa que organiza el Festival Dart, ha asegurado este sábado que este festival "te cuenta más allá de lo que puedas ver o leer en una exposición".Roca mantiene que ahondar mucho más en historias que hay detrás del arte "es importante para tener una visión y para despertar curiosidad de artistas que puedan no ser de tu interés"."La pieza documental te da más elementos para conocer lo que hay detrás y el porqué de muchos artistas o movimientos artísticos", sostiene. El festival propone varios ejes temáticos principales, como el activismo artístico, la conciencia climática y los thrillers centrados en el mercado del arte. "Se destacan temas de patrimonio, de arquitectura, de fotografía, de arte más entendido como pintura y escultura", asegura.En total, presenta 33 documentales de los cuales 24 son estrenos que invitan a reflexionar sobre el poder transformador del arte en el ámbito sociopolítico.