Nicole Wallace: "Si me encuentro con un Hollywood que me dice qué decir, me vuelvo a casa"

La actriz española Nicole Wallace ha asegurado que pensar en la idea de trabajar en Hollywood le da "miedo y vértigo" y a la vez es un paso que le apetece dar, pese a que la industria americana intente controlar la "autenticidad" que ensalza de sí misma. "Yo creo que se trabaja para vivir. Y a mi vivir es decir lo que me apetece y pensar y opinar como quiero. Si de repente me encuentro con una industria que me intenta quitar eso, yo vuelvo a mis estudios de psicología y a mi casa y que nadie me moleste", ha afirmado en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines de 'Un año y un día' el próximo 21 de marzo.