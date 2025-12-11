¿A Qué Hora Se Estrena Taylor Swift: The End Of An Era En Disney+? - DISNEY+

MADRID, 11 Dic. (CulturaOcio) -

Llega a Disney+ Taylor Swift: The End of an Era, la serie documental de seis episodios que desentraña los secretos de la última gira mundial de la artista, The Eras Tour. Una producción que promete ofrecer una visión íntima de la vida de Taylor Swift mientras su gira acaparaba titulares y llenaba estadios por todo el planeta. Pero, ¿a qué hora se estrena Taylor Swift: The End of an Era en Disney+?

Dirigida por Don Argott y Sheena M. Joyce, The End of an Era incluye imágenes inéditas de Swift encima y detrás del escenario y el testimonio de artistas invitados, familiares y amigos, entre los que se incluyen Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran y Florence Welch. Además, este 12 de diciembre también llega a Disney+ Taylor Swift: The Eras Tour - The Final Show, la película completa del último espectáculo de la gira en Vancouver, que incluye el repertorio completo de The Tortured Poets Department, que se añadió a la gira tras el lanzamiento del álbum en 2024.

La serie documental Taylor Swift: The End of an Era llega en exclusiva a Disney+ el 12 de diciembre, con el estreno de sus dos primeros episodios y habrá dos nuevos episodios disponibles cada semana, quedando así su calendario de estreno.

- Episodios 1 y 2: 12 de diciembre de 2026

- Episodios 3 y 4: 19 de diciembre de 2026

- Episodios 5 y 6: 26 de diciembre de 2026

El primer capítulo de la serie documental de Taylor Swift estará disponible en Disney+ a partir de las 00:00 horas del viernes 12 de diciembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), a las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España, los dos primeros capítulos llegarán a Disney+ a las 9:00 de la mañana de ese mismo día. Una hora antes, a las 8:00 horas, la docuserie verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la serie original de Disney+ tendrá otro horario. Así, en México Taylor Swift: The End of an Era llegará a Disney+ a las dos de la madrugada del viernes. Mismo horario para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 3:00 horas del viernes cuando los dos primeros capítulos del documental sobre la gira The Eras Tour aterricen en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 4:00 horas, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán disfrutar de la serie.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) tendrán disponible las dos primeras entregas de Taylor Swift: The End of an Era en Disney+ desde las 5:00 horas del viernes.