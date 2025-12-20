Publicado 20/12/2025 10:27:30 +01:00CET

La naturaleza preservada se cuela en los hogares andaluces para adornar el Belén esta Navidad

La encargada del puesto belenista de 'Jorge Antequera' en Sevilla, Laura Huet, ha explicado que ellos lo que ofrecen para adornar los nacimientos esta Navidad es "mucha naturaleza" como árboles, ríos y fuentes, aunque también hacen figuras de barro para adornar las casas en Navidad y ha añadido que "generalmente" están especializados en naturaleza destacando por "la variedad de árboles en diferentes tonos como buganvilla, rojos y blancos", que elabora la artesana de la flor 'Siempreviva' de Córdoba con "árboles naturales, preservados".

