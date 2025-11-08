Museo Guggenheim Bilbao muestra al público sus adquisiciones recientes, donaciones y depósitos

La exposición 'Obras de la Colección del Museo Guggenheim Bilbao', que ya puede visitarse de forma permanente en el centro de arte moderno bilbaíno, tiene como objetivo mostrar al público las adquisiciones recientes para la Colección del Museo, así como las donaciones recibidas del coleccionista Dimitris Daskalopoulos, la Fundación Al Held y el depósito a largo plazo de la colección de Inge Rodenstock. Numerosas obras se muestran al público por primera vez en esta muestra que permite establecer nuevos vínculos entre artistas, estilos y épocas, y que refuerza la presencia de figuras y movimientos fundamentales del arte de la segunda mitad del siglo XX, como Jean-Michel Basquiat, Yves Klein, Jeff Koons, Antoni Tàpies, Cy Twombly o Andy Warhol.