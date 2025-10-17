Los Muschietti presentan It: Bienvenidos a Derry:"Pennywise podría ser líder de cualquier país"

El próximo 27 de octubre llega a HBO Max 'It: Bienvenidos a Derry', la serie basada en la novela de Stephen King y en la que Bill Skarsgard retoma su papel como Pennywise, el payaso asesino. Los hermanos Andy y Bárbara Muschietti, que ya estuvieron tras la última adaptación cinematográfica del libro que se dividió en dos películas, son los creadores, junto a David Fuchs, de una ficción que explora los orígenes de ese ente sobrenatural que se alimenta de miedos y oscuridad. Algo que, avisan, también ocurre en la vida real. "Ahora mismo, tal y como están las cosas, cualquier líder de cualquier país que menciones... Pennywise podría ser una metáfora de cada uno de ellos", asegura Andy Muschietti en una entrevista concedida a Europa Press. Su hermana Bárbara coincide con él, tildando este fenómeno de algo "universal". En la serie, que han presentado este viernes en el Festival de Sitges, hay "una reflexión bastante clara sobre la utilización del miedo como arma para la división y la confrontación entre grupos sociales", apunta el director.