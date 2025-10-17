Muschietti ('It: Bienvenidos a Derry'): "Pennywise podría ser metáfora de cualquier líder"

El próximo 27 de octubre llega a HBO Max 'It: Bienvenidos a Derry', la serie basada en la novela de Stephen King y en la que Bill Skarsgard retoma su papel como Pennywise, el payaso asesino. Los hermanos Andy y Bárbara Muschietti, que ya estuvieron tras la última adaptación cinematográfica del libro que se dividió en dos películas, son los creadores, junto a David Fuchs, de una ficción que explora los orígenes de ese ente sobrenatural que se alimenta de miedos y oscuridad. Algo que, avisan, también ocurre en la vida real.(Fuente: Europa Press/Youtube)