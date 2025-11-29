Una muestra en la sala Ondare hace un recorrido por la historia de la cartelería del cine

La muestra recoge una selección de 49 carteles de películas proyectadas en Bilbao, provenientes de una de las colecciones privadas más importantes del Estado. En palabras de Begoña de Ibarra, "esta exposición se suma a los objetivos estratégicos de sala Ondare por recuperar, ordenar y visibilizar documentos y obras que cuentan nuestra historia más próxima".Se reúnen 49 carteles de cine que estuvieron expuestos en las carteleras de Bilbao, "todas ellas son imágenes muy populares del pasado, que cuentan la historia de una época, concretamente de 1935 a 2000, y que hablan de la importancia social del cine".