Una muestra en Bilbao reúne carteles de cine de los grandes nombres del diseño español

La Sala Ondare de la Diputación de Bizkaia, ubicada en Bilbao, acoge hasta el próximo 28 de febrero una muestra inédita de 48 carteles cinematográficos del periodo 1935-2000, realizados por los doce diseñadores españoles de afiches más relevantes (Renau, Raga, Peris Aragó, Soligó, MCP, Jano, Mac, Cruz Novillo, Iván Zulueta, Prieto, Mariné y Juan Gatti). La exposición está comisariada por Ignacio Mitxelena, propietario de la colección y especialista en arte gráfico vinculado al cine, y por Bernardo I. García de la Torre, experto en las tipologías arquitectónicas de las salas de proyección bilbaínas.