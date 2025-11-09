Los mejores escultores de hielo compiten en Torrejón de Ardoz por el campeonato del mundo

Diez equipos formados por los mejores escultores de hielo del mundo competirán durante una semana en el recinto de 'Mágica Navidad' de Torrejón de Ardoz en una espectacular exposición de más de 2.000 metros cuadrados. Cada dúo de escultores contará con 25 bloques de hielo de 125 kg para dar forma a sus diseños. Los escultores de hielo, a menudo, fabrican sus propias herramientas o utilizan utensilios caseros para lograr los mejores resultados al crear ángulos y unir piezas. Una simple plancha de ropa puede convertirse en un aliado perfecto para eliminar marcas y pulir el hielo. Ice Festival Madrid se ha consolidado como un evento de referencia mundial en este arte tan temporal como espectacular, cautivando a más de 360.000 visitantes en sus tres ediciones previas.