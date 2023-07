Mario Casas protagoniza 'Bird Box Barcelona' de Netflix

En 2018 Netflix estrenó 'Bird Box', película protagonizada por Sandra Bullock que se convirtió en un éxito mundial y uno de los filmes más vistos de la historia de la plataforma. Ahora llega su primera continuación, 'Bird Box Barcelona'. Se trata de una cinta realizada en España, que llega al servicio de streaming el 14 de julio y que está protagonizada por Mario Casas. El actor gallego afirma que para él es una gran alegría poder participar en la aclamada franquicia apocalíptica. "Es un tipo de género que me encanta y en España no estamos acostumbrados a hacerlo, no se ve tanto", reflexiona.

