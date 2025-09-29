Luis Zahera protagoniza 'Animal', serie que aborda la crisis del campo de forma "didáctica"

El viernes 3 de octubre llega a Netflix 'Animal', la comedia protagonizada por Luis Zahera ('As bestas', 'Entrevías') y Lucía Caraballo ('No me gusta conducir'). Rodada íntegramente en Galicia y compuesta por nueve capítulos, la serie creada por Víctor García León ('Selfie', 'Los europeos') sigue las andanzas de Antón, un veterinario rural que, ante la crisis del campo y el cierre de muchas explotaciones ganaderas, se ve obligado a aceptar un trabajo en la "tienda boutique" de mascotas que regenta su sobrina Uxía en la ciudad.