Así fue la actuación de Rosalía con Björk en los BRIT Awards 2026, donde hizo historia con su primer premio - YOUTUBE/ROSALÍA

MADRID, 1 Mar. (CulturaOcio) -

Rosalía brilló en los BRIT Awards 2026 con su aclamada y rompedora interpretación de Berghain, tema de su último disco Lux, e hizo historia al alzarse con el premio a artista internacional del año, el primero para un intérprete de habla hispana en esta categoría. Su triunfo, por delante de superestrellas como Taylor Swift o Bad Bunny, refuerza su papel como una de las figuras que están redefiniendo el pop global en español.

Sobre el escenario, la catalana convirtió el Co-op Live de Mánchester en una rave que mezcló ópera, electrónica y arte conceptual junto a Björk y la Heritage Orchestra, firmando uno de los números más comentados de la noche con su versión extendida de Berghain.

La canción arrancó en clave operística, con la cantante interpretando pasajes en alemán, arropada por la Heritage Orchestra, y con un coro dispuesto en semicírculo. Una puesta en escena casi litúrgica: ella de blanco, los músicos de negro, y una iluminación austera que subrayaba el tono solemne. A medida que avanzaba la canción, la performance fue deslizándose hacia la electrónica, con un beat cada vez más marcado y una progresión visual que anunciaba la metamorfosis de la "iglesia" en club.

La gran sorpresa fue la irrupción de Björk, que se unió a Rosalía para un dueto que supuso su primera aparición en los BRIT en una década. Con la entrada de la islandesa, el espectáculo terminó de explotar en clave rave: bases tecno, destellos de luz, cuerpo de baile y una atmósfera que evocaba explícitamente el espíritu del mítico club berlinés que da título a la canción.

Además, la intérprete española se llevó el premio a mejor artista internacional del año, galardón en el que competía con nombres tan potentes como los de Bad Bunny, Chappell Roan, CMAT, Doechii, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Sombr, Taylor Swift y Tyler, The Creator.

Al recoger el premio, Rosalía confesó que ya se sentía afortunada solo por poder actuar en la ceremonia y calificó su triunfo como "una locura" y un "honor" que le permite llevar su música "lejos de casa". En su discurso, pidió "seguir celebrando la singularidad", defendió "la música diferente, las diferentes culturas, los diferentes idiomas" y compartió el BRIT con sus colegas que también crean en español.