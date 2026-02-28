Goya 2026: Lista completa de ganadores y premiados

MADRID, 28 Feb. (CulturaOcio) -

El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) acoge este sábado 28 de febrero la 40.ª edición de los Premios Goya. Una gala conducida por el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini y en la que, en reconocimiento a toda su carrera, Susan Sarandon recibe el Goya Internacional y el cineasta Gonzalo Suárez el Goya de Honor.

Con 13 nominaciones, Los Domingos parte como gran favorita seguida de Sirât, que opta a 11 premios. Maspalomas con 9 nominaciones, La Cena con 8 candidaturas, y Sorda, Los Tigres y El Cautivo', con 7 nominaciones, son otros de los títulos llamados a brillar en la gran noche del cine español.

Esta es, actualizada en directo, la lista completa de ganadores de la 40.ª edición de los Premios Goya:

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Nagore Aramburu, por Los domingos

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Paula Gallifa Rubia y Ana Rubio, por Los Tigres

Pep Claret y Benjamín Ageorges, por Sirât

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

Tardes de soledad

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Kangding Ray, por Sirât

MEJOR MONTAJE

Cristóbal Fernández, por Sirât

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Álvaro Cervantes, por Sorda

GOYA INTERNACIONAL 2026

Susan Sarandon

MEJOR ACTOR REVELACIÓN

Antonio 'Toni' Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA

Belén (Argentina)

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz, por El cautivo

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Flores para Antonio, de Alba Flores y Silvia Pérez Cruz, por Flores para Antonio

MEJOR SONIDO

Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por Sirât

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Oriol Maymó por Sirât

GOYA DE HONOR 2026

Gonzalo Suárez

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Mauro Herce, por Sirât

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

Gilbert

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

El santo

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

Ángulo muerto

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Helena Sanchis, por La cena

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL

Eva Libertad, por Sorda

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Decorado

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN

Nora Hernández, por La cena

Blanca Soroa, por Los domingos

Elvira Lara, por Los Tortuga

Llúcia García, por Romería

Miriam Garlo, por Sorda

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE

Juan Pedro de Gaspar, por El cautivo

Koldo Vallés, por La cena

Pepe Domínguez del Olmo, por Los Tigres

Mikel Serrano, por Maspalomas

Laia Ateca Font, por Sirât

MEJOR PELÍCULA EUROPEA

Cónclave (Reino Unido)

La chica de la aguja (Dinamarca)

On Falling (Portugal)

Un simple accidente (Francia)

Valor Sentimental (Noruega)

MEJOR GUION ADAPTADO

Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño

Celia Rico Clavellino, por La buena letra

Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena

Carla Simón, por Romería Eva Libertad, por Sorda

MEJOR GUION ORIGINAL

Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos

José Mari Goenaga, por Maspalomas

Agustín Díaz Yanes, por Un fantasma en la batalla

Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirât

Avelina Prat, por Una quinta portuguesa

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Alberto San Juan, por La cena

Miguel Garcés, por Los domingos

Jose Ramón Soroiz, por Maspalomas

Mario Casas, por Muy lejos

Manolo Solo, por Una quinta portuguesa

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Ángela Cervantes, por La furia

Patricia López Arnaiz, por Los Domingos

Antonia Zegers, por Los Tortuga

Nora Navas, por Mi amiga

Eva Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla

MEJOR DIRECCIÓN

Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos

Carla Simón, por Romería

Oliver Laxe, por Sirât

Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, por Maspalomas

Albert Serra, por Tardes de Soledad

MEJOR PELÍCULA

La cena

Los domingos

Maspalomas

Sirât

Sorda