Goya 2026: Lista completa de ganadores y premiados

El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) acoge este sábado 28 de febrero la 40.ª edición de los Premios Goya. Una gala conducida por el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini y en la que, en reconocimiento a toda su carrera, Susan Sarandon recibe el Goya Internacional y el cineasta Gonzalo Suárez el Goya de Honor.
Con 13 nominaciones, Los Domingos parte como gran favorita seguida de Sirât, que opta a 11 premios. Maspalomas con 9 nominaciones, La Cena con 8 candidaturas, y Sorda, Los Tigres y El Cautivo', con 7 nominaciones, son otros de los títulos llamados a brillar en la gran noche del cine español.
Esta es, actualizada en directo, la lista completa de ganadores de la 40.ª edición de los Premios Goya:
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Nagore Aramburu, por Los domingos
MEJORES EFECTOS ESPECIALES
Paula Gallifa Rubia y Ana Rubio, por Los Tigres
Pep Claret y Benjamín Ageorges, por Sirât
MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL
Tardes de soledad
MEJOR MÚSICA ORIGINAL
Kangding Ray, por Sirât
MEJOR MONTAJE
Cristóbal Fernández, por Sirât
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Álvaro Cervantes, por Sorda
GOYA INTERNACIONAL 2026
Susan Sarandon
MEJOR ACTOR REVELACIÓN
Antonio 'Toni' Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño
MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA
Belén (Argentina)
MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz, por El cautivo
MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
Flores para Antonio, de Alba Flores y Silvia Pérez Cruz, por Flores para Antonio
MEJOR SONIDO
Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por Sirât
MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Oriol Maymó por Sirât
GOYA DE HONOR 2026
Gonzalo Suárez
MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
Mauro Herce, por Sirât
MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN
Gilbert
MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
El santo
MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN
Ángulo muerto
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
Helena Sanchis, por La cena
MEJOR DIRECCIÓN NOVEL
Eva Libertad, por Sorda
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
Decorado
MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN
Nora Hernández, por La cena
Blanca Soroa, por Los domingos
Elvira Lara, por Los Tortuga
Llúcia García, por Romería
Miriam Garlo, por Sorda
MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE
Juan Pedro de Gaspar, por El cautivo
Koldo Vallés, por La cena
Pepe Domínguez del Olmo, por Los Tigres
Mikel Serrano, por Maspalomas
Laia Ateca Font, por Sirât
MEJOR PELÍCULA EUROPEA
Cónclave (Reino Unido)
La chica de la aguja (Dinamarca)
On Falling (Portugal)
Un simple accidente (Francia)
Valor Sentimental (Noruega)
MEJOR GUION ADAPTADO
Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño
Celia Rico Clavellino, por La buena letra
Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena
Carla Simón, por Romería Eva Libertad, por Sorda
MEJOR GUION ORIGINAL
Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos
José Mari Goenaga, por Maspalomas
Agustín Díaz Yanes, por Un fantasma en la batalla
Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirât
Avelina Prat, por Una quinta portuguesa
MEJOR ACTOR PROTAGONISTA
Alberto San Juan, por La cena
Miguel Garcés, por Los domingos
Jose Ramón Soroiz, por Maspalomas
Mario Casas, por Muy lejos
Manolo Solo, por Una quinta portuguesa
MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA
Ángela Cervantes, por La furia
Patricia López Arnaiz, por Los Domingos
Antonia Zegers, por Los Tortuga
Nora Navas, por Mi amiga
Eva Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla
MEJOR DIRECCIÓN
Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos
Carla Simón, por Romería
Oliver Laxe, por Sirât
Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, por Maspalomas
Albert Serra, por Tardes de Soledad
MEJOR PELÍCULA
La cena
Los domingos
Maspalomas
Sirât
Sorda