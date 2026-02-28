Goya 2026: Lista completa de ganadores y premiados

Actualizado: domingo, 1 marzo 2026 0:21
   MADRID, 28 Feb. (CulturaOcio) -

   El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) acoge este sábado 28 de febrero la 40.ª edición de los Premios Goya. Una gala conducida por el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini y en la que, en reconocimiento a toda su carrera, Susan Sarandon recibe el Goya Internacional y el cineasta Gonzalo Suárez el Goya de Honor.

   Con 13 nominaciones, Los Domingos parte como gran favorita seguida de Sirât, que opta a 11 premios. Maspalomas con 9 nominaciones, La Cena con 8 candidaturas, y Sorda, Los Tigres y El Cautivo', con 7 nominaciones, son otros de los títulos llamados a brillar en la gran noche del cine español.

   Esta es, actualizada en directo, la lista completa de ganadores de la 40.ª edición de los Premios Goya:

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

   Nagore Aramburu, por Los domingos

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

   Paula Gallifa Rubia y Ana Rubio, por Los Tigres

   Pep Claret y Benjamín Ageorges, por Sirât

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

   Tardes de soledad

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

   Kangding Ray, por Sirât

MEJOR MONTAJE

   Cristóbal Fernández, por Sirât

MEJOR ACTOR DE REPARTO

   Álvaro Cervantes, por Sorda

GOYA INTERNACIONAL 2026

   Susan Sarandon

MEJOR ACTOR REVELACIÓN

   Antonio 'Toni' Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA

   Belén (Argentina)

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

   Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz, por El cautivo

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

   Flores para Antonio, de Alba Flores y Silvia Pérez Cruz, por Flores para Antonio

MEJOR SONIDO

   Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por Sirât

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

   Oriol Maymó por Sirât

GOYA DE HONOR 2026

   Gonzalo Suárez

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

   Mauro Herce, por Sirât

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

   Gilbert

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

   El santo

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

   Ángulo muerto

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

   Helena Sanchis, por La cena

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL

   Eva Libertad, por Sorda

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

   Decorado

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN

   Nora Hernández, por La cena

   Blanca Soroa, por Los domingos

   Elvira Lara, por Los Tortuga

   Llúcia García, por Romería

   Miriam Garlo, por Sorda

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE

   Juan Pedro de Gaspar, por El cautivo

   Koldo Vallés, por La cena

   Pepe Domínguez del Olmo, por Los Tigres

   Mikel Serrano, por Maspalomas

   Laia Ateca Font, por Sirât

MEJOR PELÍCULA EUROPEA

   Cónclave (Reino Unido)

   La chica de la aguja (Dinamarca)

   On Falling (Portugal)

   Un simple accidente (Francia)

   Valor Sentimental (Noruega)

MEJOR GUION ADAPTADO

   Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño

   Celia Rico Clavellino, por La buena letra

   Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena

   Carla Simón, por Romería Eva Libertad, por Sorda

MEJOR GUION ORIGINAL

   Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos

   José Mari Goenaga, por Maspalomas

   Agustín Díaz Yanes, por Un fantasma en la batalla

   Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirât

   Avelina Prat, por Una quinta portuguesa

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

   Alberto San Juan, por La cena

   Miguel Garcés, por Los domingos

   Jose Ramón Soroiz, por Maspalomas

   Mario Casas, por Muy lejos

   Manolo Solo, por Una quinta portuguesa

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

   Ángela Cervantes, por La furia

   Patricia López Arnaiz, por Los Domingos

   Antonia Zegers, por Los Tortuga

   Nora Navas, por Mi amiga

   Eva Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla

MEJOR DIRECCIÓN

   Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos

   Carla Simón, por Romería

   Oliver Laxe, por Sirât

   Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, por Maspalomas

   Albert Serra, por Tardes de Soledad

MEJOR PELÍCULA

   La cena

   Los domingos

   Maspalomas

   Sirât

   Sorda

