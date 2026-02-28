Premios Goya 2026: Lista completa de nominados y favoritos - EUROPA PRESS
MADRID, 28 Feb. (CulturaOcio) -
Este sábado 28 de febrero el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona acoge la 40.ª edición de los Premios Goya. La ceremonia, que estará conducida por Rigoberta Bandini y Luis Tosar, cuenta con Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa, con trece nominaciones, y con Sirât de Oliver Laxe, con once candidaturas, como grandes favoritas.
Otros de los títulos destacados son Maspalomas, el filme de Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga que opta a nueve premios y La Cena, comedia dirigida por Manuel Gómez Pereira, que tiene ocho nominaciones. Ya con siete candidaturas aparecen tres filmes: Sorda, el drama de la debutante Eva Libertad con y 'El Cautivo' de Alejandor Amenábar y Los Tigres, de Alberto Rodríguez.
De los 30 'cabezones' que se entregarán en la ceremonia, solo dos de ellos tienen ya destinatarios: el cineasta Gonzalo Suárez, ganador en 1989 con el Goya a mejor dirección por Remando al viento, que será galardonado con el Goya de Honor, y Susan Sarandon, inteprete estadounidense ganadora del Oscar a la mejor actriz por Pena de muerte (1996) y estrella de filmes como Primera plana (1974), Thelma & Louise (1992) o Quédate a mi lado (1999) ganadora del Goya Internacional.
Esta es la lista completa de nominados en la 40.ª edición de los Premios Goya:
MEJOR PELÍCULA
La cena
Los domingos
Maspalomas
Sirât
Sorda
MEJOR DIRECCIÓN
Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos
Carla Simón, por Romería
Oliver Laxe, por Sirât
Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, por Maspalomas
Albert Serra, por Tardes de Soledad
MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA
Ángela Cervantes, por La furia
Patricia López Arnaiz, por Los Domingos
Antonia Zegers, por Los Tortuga
Nora Navas, por Mi amiga
Eva Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla
MEJOR ACTOR PROTAGONISTA
Alberto San Juan, por La cena
Miguel Garcés, por Los domingos
Jose Ramón Soroiz, por Maspalomas
Mario Casas, por Muy lejos
Manolo Solo, por Una quinta portuguesa
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Elvira Mínguez, por La Cena
Nagore Aramburu, por Los domingos
Miryam Gallego, por Romería
Elena Irureta, por Sorda
María de Medeiros, por Una quinta portuguesa
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Miguel Rellán, por El cautivo
Juan Minujín, por Los domingos
Kandido Uranga, por Maspalomas
Tamar Novas, por Rondallas
Álvaro Cervantes, por Sorda
MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN
Nora Hernández, por La cena
Blanca Soroa, por Los domingos
Elvira Lara, por Los Tortuga
Llúcia García, por Romería
Miriam Garlo, por Sorda
MEJOR ACTOR REVELACIÓN
Antonio 'Toni' Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño
Julio Peña, por El cautivo
Hugo Welzel, por Enemigos
Jan Monter Palau, por Estrany Riu
Mitch, por Romería
MEJOR DIRECCIÓN NOVEL
Ion de Sosa, por Balearic
Jaume Claret Muxart, por Estrany Riu
Gemma Blasco, por La furia
Gerard Oms, por Muy lejos
Eva Libertad, por Sorda
MEJOR GUION ORIGINAL
Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos
José Mari Goenaga, por Maspalomas
Agustín Díaz Yanes, por Un fantasma en la batalla
Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirât
Avelina Prat, por Una quinta portuguesa
MEJOR GUION ADAPTADO
Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño
Celia Rico Clavellino, por La buena letra
Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena
Carla Simón, por Romería Eva Libertad, por Sorda
MEJOR MÚSICA ORIGINAL
Carla F. Benedicto, por El talento
Iván Palomares de la Encina, por Leo & Lou
Julio de la Rosa, por Los Tigres
Aránzazu Calleja, por Maspalomas
Kangding Ray, por Sirât
MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
La Arepera, de Paloma Peñarrubia Ruiz, por Caigan las rosas blancas
Flores para Antonio, de Alba Flores y Silvia Pérez Cruz, por Flores para Antonio
Hasta que me quede sin voz, de Leiva, por Hasta que me quede sin voz
Y mientras tanto, canto, de Víctor Manuel, por La cena
Caminar el tiempo, de Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo y Luis Ivars, por Parecido a un asesinato
MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Antonello Novellino, por Ciudad sin sueño
Sergio Díaz Bermejo, por El cautivo
Itziar García Zubiri, por Los domingos
Begoña Muñoz Corcuera, por Los tigres
Oriol Maymó por Sirât
MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
Rui Pocas, por Ciudad sin sueño
Bet Rourich, por Los Domingos
Pau Esteve Birba, por Los Tigres
Javier Agirre Erauso, por Maspalomas
Mauro Herce, por Sirât
MEJOR MONTAJE
Victoria Lammers, por Ciudad sin sueño
Andrés Gil, por Los Domingos
José M. G. Moyano, por Los Tigres
Cristóbal Fernández, por Sirât
Bernat Vilaplana, por Un fantasma en la batalla
MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE
Juan Pedro de Gaspar, por El cautivo
Koldo Vallés, por La cena
Pepe Domínguez del Olmo, por Los Tigres
Mikel Serrano, por Maspalomas
Laia Ateca Font, por Sirât
MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz, por El cautivo
Patricia López, Paco Rodríguez H. y Nacho Díaz, por Gaua
Sarai Rodríguez, David Moreno y Óscar del Monte, por La tregua
Karmele Soler y Sergio Pérez Berbel, por Maspalomas
Zaira Eva Adén, por Sirât
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
Nicoletta Taranta, por El cautivo
Nerea Torrijos, por Gaua
Helena Sanchis, por La cena
Ana Martínez Fesser, por Los Domingos
Anna Aguila, por Romería
MEJOR SONIDO
Aitor Berenguer, Gabriel Gutiérrez y Candela Palencia, por El cautivo
Andrea Sáenz Pereiro y Mayte Cabrera, por Los Domingos
Daniel de Zayas, Gabriel Gutiérrez y Candela Palencia, por Los Tigres
Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por Sirât
Urko Garai, Enrique G. Bermejo y Alejandro Castillo, por Sorda
MEJORES EFECTOS ESPECIALES
César Moreno, Ana Rubio y Juanma Nogales, por Enemigos
Jon Serrano, Mariano García Marty, David Heras e Iñaki Gil 'Ketxu', por Gaua
Paula Gallifa Rubia y Ana Rubio, por Los Tigres
Pep Claret y Benjamín Ageorges, por Sirât
Jon Serrano, Mariano García Marty y Laura Pedro, por Un fantasma en la batalla
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
Bella
Decorado
El tesoro de Barracuda
Norbert Olivia y el terremoto invisible
MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL
2025. Todos somos Gaza
Eloy de la Iglesia. Adicto al cine
Flores para Antonio
Tardes de soledad
The Sleeper. El Caravaggio perdido
MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA
Belén (Argentina)
La misteriosa mirada del flamenco (Chile)
La piel del agua (Costa Rica)
Manas (Brasil)
Un poeta (Colombia)
MEJOR PELÍCULA EUROPEA
Cónclave (Reino Unido)
La chica de la aguja (Dinamarca)
On Falling (Portugal)
Un simple accidente (Francia)
Valor Sentimental (Noruega)
MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN
Ángulo muerto
De sucre
El cuento de una noche de verano
Sexo a los 70
Una cabeza en la pared
MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
Disonancia
El santo
La conversación que nunca tuvimos
The Painter's Room
Zona Wao
MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN
Buffet paraiso
Carmela
El corto de Rubén
El estado del Alma
Gilbert