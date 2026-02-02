Luis Fonsi estrena 'Cambiaré', un sencillo al ritmo de salsa y pop actual

El cantante puertoriqueño Luis Fonsi ha estrenado uno de los primeros sencillos del que será su próximo álbum -que espera poder publicar a finales de este año o principios de 2027-,'Cambiaré', con el colombiano Feid, mezcla salsa y sonido pop actual. "20 años atrás no me hubiese atrevido a hacer una salsa y es la realidad ¿por qué ahora? Porque el mundo ha cambiado, hay menos prejuicios. Las nuevas generaciones no escuchan la música por su género, escuchan la música por sus artistas (...) No es ese mundo de hace 30 años atrás, que lo primero que uno preguntaba es 'cuál es el género'", ha reflexionado Fonsi.(Fuente: Imágenes Cedidas)