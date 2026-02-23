Archivo - PARADISE - “First Look” (Disney/Anne Marie Fox) STERLING K. BROWN - ANNE MARIE FOX/DISNEY+ - Archivo

MADRID, 23 Feb. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Paradise, la serie creada por Dan Fogelman, aterriza en Disney+ este lunes. La ficción, una de las grandes sorpresas del pasado año que recibió cuatro nominaciones a los Emmy, regresa con tres nuevos capítulos que arrancarán justo donde terminó la anterior entrega. Pero... ¿a qué hora se estrena la temporada 2 de Paradise en Disney+?

"En la segunda temporada, Xavier busca a Teri por todo el mundo y descubre cómo ha sobrevivido la gente durante los tres años transcurridos desde El Día. En Paradise, la crispación social aumenta mientras el búnker se enfrenta a las secuelas de los hechos acontecidos en la primera temporada y se descubren nuevos secretos sobre los orígenes de la ciudad", adelanta la sinopsis oficial.

Esta nueva temporada arranca con el estreno de los tres primeros episodios. Tras este triple lanzamiento, Disney+ lanzará un nuevo episodio cada lunes, quedando así el calendario de estreno de la temporada 2 de Paradise:

- Episodio 1: 23 de febrero de 2026

- Episodio 2: 23 de febrero de 2026

- Episodio 3: 23 de febrero de 2026

- Episodio 4: 2 de marzo de 2026

- Episodio 5: 9 de marzo de 2026

- Episodio 6: 16 de marzo de 2026

- Episodio 7: 23 de marzo de 2026

- Episodio 8: 30 de marzo de 2026

En cuanto al horario del estreno, los tres primeros capítulos de la nueva temporada de Paradise estarán disponibles en Disney+ a las 00:00 horas del lunes 23 de febrero en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) y a las 3:00 de la madrugada, según el horario de la Costa Este (Nueva York).

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA PARADISE T2?

Eso supondrá que en España el arranque de la segunda entrega de la serie llegará a la plataforma a las 9:00 horas de la mañana de ese mismo día. Una hora antes, a las 8:00 horas, los tres primeros capítulos de la temporada 3 de Paradise verán la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento tendrá otro horario. Así, en México la serie protagonizada por Sterling K. Brown, Julianne Nicholson y Sarah Shahi regresará a Disney+ a la una de la madrugada del lunes. Mismo horario, 1:00 AM. para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 2:00 horas del lunes cuando Paradise T2 arranque en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 3:00 horas, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán disfrutar de la serie de ciencia ficción.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver los tres primeros capítulos de Paradise desde las 4:00 horas de este lunes.