Llega 'Manual para señoritas', que "comparte público" con 'Los Bridgerton' pero "más gamberra"

Este viernes 28 de marzo Netflix estrena los ocho episodios de 'Manual para señoritas', una serie creada por Gema R. Neira ('La favorita 1922', 'Las chicas del cable', 'Velvet') y María José Rustarazo ('Velvet', 'Nacho') y que muchos han comparado ya con 'Los Bridgerton'. Consciente de esta inevitable comparación con la exitosa serie británica tanto por su estética en tonos pastel como por el hecho de ser un romance de época, Neira han asegurado que no es algo que le moleste pero que, si bien ambas ficciones indudablemente comparten público, los fans enseguida encontrarán diferencias muy patentes. "Hace muchos años nos molestaba mucho que nos comparasen con cualquier cosa. Yo estos años he aprendido que buscar una referencia no tiene nada malo y sobre todo cuando la referencia es algo de tanto éxito", ha explicado la realizadora.