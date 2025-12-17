¿A Que Hora Se Estrena La Temporada 5 De Emily En París En Netflix? - NETFLIX

MADRID, 17 Dic. (CulturaOcio) -

La quinta temporada de Emily en París, la serie protagonizada por Lily Collins, llega a Netflix este 18 de diciembre con el estreno simultáneo de sus 10 episodios. La nueva entrega sigue las aventuras de Emily, que se tendrá que enfrentar a nuevos retos laborales, enredos amorosos y a un cambio radical en su vida... ahora vive en Roma. Pero... ¿a qué hora se estrena en Netflix la temporada 5 de Emily en París?

"Emily, a la que han nombrado responsable de la Agence Grateau en Roma, se enfrenta a desafíos profesionales y sentimentales mientras aprende a moverse por una ciudad nueva. Sin embargo, cuando todo parece encajar, una mala decisión en el trabajo desata un efecto dominó que sacude su vida personal y profesional.

La protagonista, en un intento por recuperar la estabilidad, decide apoyarse en su anterior estilo de vida, hasta que un gran secreto pone en peligro una de sus relaciones más estrechas", señala la sinopsis oficial.

En cuanto al horario del estreno, la quinta entrega de Emily en París estará disponible en Netflix a las 0:00 horas del 18 de diciembre, según el horario de la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) y a las 3:00 de la madrugada del mismo día según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España, los 10 nuevos episodios de la serie llegarán a la plataforma a las 9:00 horas del jueves 18 de diciembre. Una hora antes, a las 8:00 horas, la ficción protagonizada por Lily Collins verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de lo nuevo de Emily en París tendrá otro horario. Así, en México, los espectadores podrán disfrutar de los nuevos episodios a partir de las 2:00 de la madrugada del jueves. También a esa misma hora la quinta entrega de la serie llegará a El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.

Una hora más tarde, es decir, a las 3:00 horas del 18 de diciembre, la nueva temporada de Emily en París se podrá ver en Netflix en territorios como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A las 4:00 horas, la ficción estará disponible en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico.

Será a las 5:00 horas de la madrugada del jueves cuando las nuevas aventuras de Emily estén disponibles en Netflix para sus abonados de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo).