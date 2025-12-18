Confirmada la causa de la muerte de Rob Reiner y su mujer

Nick Reiner, detenido tras la muerte de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer Reiner - CONTACTO

MADRID, 18 Dic. (CulturaOcio) -

El cineasta Rob Reiner y su mujer, Michele, aparecieron muertos en su casa de Los Ángeles el pasado domingo. Desde el primer momento se investigó el fallecimiento como un homicidio, del cual ha sido acusado formalmente uno de los hijos de la pareja, Nick Reiner. Ahora, el informe del médico forense ha confirmado la causa de las muertes.

Según un comunicado emitido por la oficina forense el miércoles por la tarde, tres días después del hallazgo de los cuerpos del director de filmes como La princesa prometida o Misery y de su esposa, el matrimonio murió a causa de "múltiples lesiones por arma blanca".

Cabe decir que, cuando se habían dado a conocer los cargos contra Nick Reiner ese mismo día, además de las "dos acusaciones de asesinato en primer grado con la circunstancia agravante de múltiples homicidios", se incluía una "acusación especial por haber utilizado directamente un arma peligrosa y mortal, concretamente un cuchillo", tal y como expresó el fiscal del distrito de Los Ángeles, Nathan J. Hochman.

Los mencionados cargos "conllevan una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte", si bien por el momento no se ha tomado ninguna decisión respecto a la pena capital.

Tras una primera comparecencia ante el tribunal en la que Reiner no se declaró culpable, esta se posponía al 7 de enero a petición del abogado del acusado.

"No hay palabras para describir el dolor inimaginable que sentimos cada momento del día", expresaron los otros dos hijos del matrimonio, Jake y Romy Reiner, en declaraciones a la revista People. "La horrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás. No solo eran nuestros padres, eran nuestros mejores amigos", expusieron.

Los hijos de la pareja se mostraron "agradecidos por las numerosas condolencias, muestras de amabilidad y apoyo" y pidieron "respeto y privacidad, que las especulaciones se moderen con compasión y humanidad" y que se recordase a sus padres "por las increíbles vidas que vivieron y el amor que dieron".